Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче со Словенией

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов подтвердил, что голкипер Василий Кошечкин сыграет во втором матче Олимпийских игр-2018 - со Словенией. Накануне вратарь провел стартовую встречу, со Словакией (2:3).

– Витолиньш подтвердил, что Кошечкин сыграет завтра. А кто после завтра с США?

– Посмотрим, что будет дальше. В группе всего три матча. Здесь нет времени как на чемпионате мира.

– Изначально планировали задействовать его в матче со Словенией?

– Да, никаких изменений не произошло после вчерашнего.

– Почему все-таки выбрали Кошечкина?

– Это тянется из прошлого сезона. Назовете мне, кто так ярко играл в плей-офф? Никто. При всем уважении к Сорокину, игра Кошечкина произвела впечатление. Мы ждали, когда он втянется по ходу сезона и покажет свой хоккей. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, что матч Россия - Словения состоится в пятницу, 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь