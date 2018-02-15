14:20 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче со Словенией

Василий КОШЕЧКИН (слева). Фото AFP
Василий КОШЕЧКИН (слева). Фото AFP
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Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов подтвердил, что голкипер Василий Кошечкин сыграет во втором матче Олимпийских игр-2018 - со Словенией. Накануне вратарь провел стартовую встречу, со Словакией (2:3).

Витолиньш подтвердил, что Кошечкин сыграет завтра. А кто после завтра с США?

– Посмотрим, что будет дальше. В группе всего три матча. Здесь нет времени как на чемпионате мира.

– Изначально планировали задействовать его в матче со Словенией?

– Да, никаких изменений не произошло после вчерашнего.

– Почему все-таки выбрали Кошечкина?

– Это тянется из прошлого сезона. Назовете мне, кто так ярко играл в плей-офф? Никто. При всем уважении к Сорокину, игра Кошечкина произвела впечатление. Мы ждали, когда он втянется по ходу сезона и покажет свой хоккей. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, что матч Россия - Словения состоится в пятницу, 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Ждите дальше. Может и втянется в сезон. Сезон правда на олимпиаде короткий.

23:06 15 февраля

A_E_C

А я за Васю.

19:39 15 февраля

zoolord

Зря, лучше его отстранить совсем.

19:15 15 февраля

ПЕНТУРИККИО

впечатление он производит только такое - что ему пора на пенсию....все залетело...как обычно тренера не текущей формой озадачены, а вспоминают прошлый сезон....

15:22 15 февраля

polenice

Вратарь-дырка!!!

15:15 15 февраля

ion

Неееееееееет....

15:05 15 февраля

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