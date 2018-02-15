Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче со Словенией

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов подтвердил, что голкипер Василий Кошечкин сыграет во втором матче Олимпийских игр-2018 - со Словенией. Накануне вратарь провел стартовую встречу, со Словакией (2:3).
– Витолиньш подтвердил, что Кошечкин сыграет завтра. А кто после завтра с США?
– Посмотрим, что будет дальше. В группе всего три матча. Здесь нет времени как на чемпионате мира.
– Изначально планировали задействовать его в матче со Словенией?
– Да, никаких изменений не произошло после вчерашнего.
– Почему все-таки выбрали Кошечкина?
– Это тянется из прошлого сезона. Назовете мне, кто так ярко играл в плей-офф? Никто. При всем уважении к Сорокину, игра Кошечкина произвела впечатление. Мы ждали, когда он втянется по ходу сезона и покажет свой хоккей. (Игорь РАБИНЕР)
Напомним, что матч Россия - Словения состоится в пятницу, 16 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Ждите дальше. Может и втянется в сезон. Сезон правда на олимпиаде короткий.
23:06 15 февраля
A_E_C
А я за Васю.
19:39 15 февраля
zoolord
Зря, лучше его отстранить совсем.
19:15 15 февраля
ПЕНТУРИККИО
впечатление он производит только такое - что ему пора на пенсию....все залетело...как обычно тренера не текущей формой озадачены, а вспоминают прошлый сезон....
15:22 15 февраля
polenice
Вратарь-дырка!!!
15:15 15 февраля
ion
Неееееееееет....
15:05 15 февраля