Кирилл Капризов: "Трагедии в матче со Словакией не случилось, все игры впереди"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) отметил, что трагедии в поражении нет, так как все игры еще впереди.
- Что не хватает сборной? Взаимопонимания?
- Завершение атак, реализация. Моменты были.
- Трагедии не случилось?
- Нет, еще все игры впереди.
- Формула турнира - все команды выходят в плей-офф - как-то успокаивает?
- Нет, от игры к игре лучше прогрессировать. Сегодня начали хорошие, не забили много.
- Не было такого, что после 5-й минуты уже решили, что игра сделана?
- Такого не было.
- Как вам обстановка на трибунах? Болельщиков много было.
- Болельщики - красавцы просто. Нам говорили, что на одном секторе все в майках сидели! (Игорь РАБИНЕР)
Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира
Seraffim
Как бы после следующих матчей, не пришлось говорить тоже самое. Ведь даже с последнего место из группы выйдем.
22:58 14 февраля
karwin
Высказываться в подобном тоне глупо. Капризов этого пока не понял. Молодой исчо.
20:54 14 февраля
gydravlic
Трагедия-это участие в этих ОИ
19:13 14 февраля
ollleg71
эстонский армеец Теперь будут говорить - "ещё рано,ещё рано..." Потом внезапно - "уже поздно..." ________________________________________________________________________________________________________ 100% )))
18:55 14 февраля
эстонский армеец
Теперь будут говорить - "ещё рано,ещё рано..." Потом внезапно - "уже поздно..."
18:39 14 февраля