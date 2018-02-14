18:31 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Кирилл Капризов: "Трагедии в матче со Словакией не случилось, все игры впереди"

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Нападающий сборной России Кирилл Капризов после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) отметил, что трагедии в поражении нет, так как все игры еще впереди.

- Что не хватает сборной? Взаимопонимания?

- Завершение атак, реализация. Моменты были.

- Трагедии не случилось?

- Нет, еще все игры впереди.

- Формула турнира - все команды выходят в плей-офф - как-то успокаивает?

- Нет, от игры к игре лучше прогрессировать. Сегодня начали хорошие, не забили много.

- Не было такого, что после 5-й минуты уже решили, что игра сделана?

- Такого не было.

- Как вам обстановка на трибунах? Болельщиков много было.

- Болельщики - красавцы просто. Нам говорили, что на одном секторе все в майках сидели! (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Seraffim

Как бы после следующих матчей, не пришлось говорить тоже самое. Ведь даже с последнего место из группы выйдем.

22:58 14 февраля

karwin

Высказываться в подобном тоне глупо. Капризов этого пока не понял. Молодой исчо.

20:54 14 февраля

gydravlic

Трагедия-это участие в этих ОИ

19:13 14 февраля

ollleg71

эстонский армеец Теперь будут говорить - "ещё рано,ещё рано..." Потом внезапно - "уже поздно..." ________________________________________________________________________________________________________ 100% )))

18:55 14 февраля

эстонский армеец

Теперь будут говорить - "ещё рано,ещё рано..." Потом внезапно - "уже поздно..."

18:39 14 февраля

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