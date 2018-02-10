08:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Как выглядит форма сборной России в матче с Кореей. Фото

Сергей АНДРОНОВ. Фото Марат САФИН, "СЭ"
Сергей АНДРОНОВ. Фото Марат САФИН, "СЭ"
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10 февраля сборная России проводит заключительный контрольный матч перед Олимпиадой-2018. Национальная команда вышла на лед во встрече против Кореи в нейтральной форме красного цвета без символики России.

Отметим, что в такой экипировке Россия будет выступать на Олимпийских играх. Напомним, что из-за дисквалификации МОК россияне выступают на Играх в Пхенчхане без российской символики под названием "Олимпийские атлеты России".

Первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.

Трансляция матча Россия - Корея

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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riper

Какая форма, такой и результат будет. Россиянам они пофиг.

11:45

Dim_Altay

Добавьте на форму надпись RED MACHINE и медведя)))

11:18

igogohruhru

Нормальная форма для спартака

10:29

Sovwork74

MrBastarD80 - тролли всплывают всегда и везде!

10:03

Sovwork74

Удачи нашим ребятам на играх!!!

10:02

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