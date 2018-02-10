Как выглядит форма сборной России в матче с Кореей. Фото

10 февраля сборная России проводит заключительный контрольный матч перед Олимпиадой-2018. Национальная команда вышла на лед во встрече против Кореи в нейтральной форме красного цвета без символики России.

Отметим, что в такой экипировке Россия будет выступать на Олимпийских играх. Напомним, что из-за дисквалификации МОК россияне выступают на Играх в Пхенчхане без российской символики под названием "Олимпийские атлеты России".