Как выглядит форма сборной России в матче с Кореей. Фото

10 февраля сборная России проводит заключительный контрольный матч перед Олимпиадой-2018. Национальная команда вышла на лед во встрече против Кореи в нейтральной форме красного цвета без символики России.
Отметим, что в такой экипировке Россия будет выступать на Олимпийских играх. Напомним, что из-за дисквалификации МОК россияне выступают на Играх в Пхенчхане без российской символики под названием "Олимпийские атлеты России".
Первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.
riper
Какая форма, такой и результат будет. Россиянам они пофиг.
11:45
Dim_Altay
Добавьте на форму надпись RED MACHINE и медведя)))
11:18
igogohruhru
Нормальная форма для спартака
10:29
Sovwork74
MrBastarD80 - тролли всплывают всегда и везде!
10:03
Sovwork74
Удачи нашим ребятам на играх!!!
10:02