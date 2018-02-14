Как родные поддерживают хоккеистов сборной России. Фото

Сборную России в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира против Словакии поддерживает большая группа родственников. Для родных и близких хоккеистов был выделен отдельный сектор.
Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Помимо родственников, на трибунах есть и обычные болельщики. Некоторые из них расположились рядом с поклонниками сборной США.
Болельщики сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Болельщики сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"