Как родные поддерживают хоккеистов сборной России. Фото

Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Сборную России в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира против Словакии поддерживает большая группа родственников. Для родных и близких хоккеистов был выделен отдельный сектор.

Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Помимо родственников, на трибунах есть и обычные болельщики. Некоторые из них расположились рядом с поклонниками сборной США.

Болельщики сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Болельщики сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Трансляция матча Словакия - Россия