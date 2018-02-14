15:20 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Как родные поддерживают хоккеистов сборной России. Фото

Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Болельщики сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Болельщики сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Сборную России в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира против Словакии поддерживает большая группа родственников. Для родных и близких хоккеистов был выделен отдельный сектор. 

Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ., "СЭ"
Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ., "СЭ"
Родственники хоккеистов сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Помимо родственников, на трибунах есть и обычные болельщики. Некоторые из них расположились рядом с поклонниками сборной США.

Болельщики сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Болельщики сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Болельщики сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Болельщики сборной России в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады-2018 против Словакии. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Трансляция матча Словакия - Россия

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