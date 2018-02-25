Илья Ковальчук - о Мозякине: "А он доехал!"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук оригинальным образом поздравил Сергея Мозякина с завоеванием золота Олимпиады-2018. Форвард, признанный самым ценным игроком турнира, написал в Инстаграме о Мозякине: "А он доехал!"
Очевидно, что Ковальчук намекнул на знаменитые слова бывшего главного тренера сборной России Зинэтулы Билялетдинова. Специалист, объясняя, почему не взял лучшего бомбардира КХЛ на Игры-2014, произнес: "Он бы до ворот не доехал".
В финальном матче Олимпиады-2018 Россия обыграла Германию в овертайме со счетом 4:3.
Трансляция матча Россия - Германия //
Итоговый медальный зачет Олимпиады
old grumbler
Мозякин то доехал, а вот Билялетдинов нет....
14:37
old grumbler
Дортмунд........................ Гитлер капут!!!!!!
14:36
filippm
А помоему только ты тут ноешь клоун. Илюха как и Дацюк заслужили золото. Иди поплачь, может легче станет .
14:07
Дортмунд
Ильюха -плачущий большевик, как и Рыжков. Дефка настоящая, скулящая баба.
13:27