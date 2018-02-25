Илья Ковальчук - о Мозякине: "А он доехал!"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук оригинальным образом поздравил Сергея Мозякина с завоеванием золота Олимпиады-2018. Форвард, признанный самым ценным игроком турнира, написал в Инстаграме о Мозякине: "А он доехал!"

Очевидно, что Ковальчук намекнул на знаменитые слова бывшего главного тренера сборной России Зинэтулы Билялетдинова. Специалист, объясняя, почему не взял лучшего бомбардира КХЛ на Игры-2014, произнес: "Он бы до ворот не доехал".

В финальном матче Олимпиады-2018 Россия обыграла Германию в овертайме со счетом 4:3.

Трансляция матча Россия - Германия //

Итоговый медальный зачет Олимпиады