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Илья Ковальчук - о Мозякине: "А он доехал!"

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Нападающий сборной России  Илья Ковальчук оригинальным образом поздравил Сергея Мозякина с завоеванием золота Олимпиады-2018. Форвард, признанный самым ценным игроком турнира, написал в Инстаграме о Мозякине: "А он доехал!" 

Очевидно, что Ковальчук намекнул на знаменитые слова бывшего главного тренера сборной России Зинэтулы Билялетдинова. Специалист, объясняя, почему не взял лучшего бомбардира КХЛ на Игры-2014, произнес: "Он бы до ворот не доехал".

В финальном матче Олимпиады-2018 Россия обыграла Германию в овертайме со счетом 4:3.

 

А он доехал ))))) @mozyakin_sergey 👍🏻👍🏻👍🏻🔝

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) Фев 25, 2018 в 1:26 PST

Трансляция матча Россия - Германия //
Итоговый медальный зачет Олимпиады 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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old grumbler

Мозякин то доехал, а вот Билялетдинов нет....

14:37

old grumbler

Дортмунд........................ Гитлер капут!!!!!!

14:36

filippm

А помоему только ты тут ноешь клоун. Илюха как и Дацюк заслужили золото. Иди поплачь, может легче станет .

14:07

Дортмунд

Ильюха -плачущий большевик, как и Рыжков. Дефка настоящая, скулящая баба.

13:27

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