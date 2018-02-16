Илья Брызгалов: "Чем вы недовольны? В плей-офф все равно попадем"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" заявил, что не видит причин для беспокойств после поражения от команды Словакии в первом туре Олимпиады (2:3). 16 февраля россияне встретятся с командой Словении.

– Проиграли и проиграли. В плей-офф-то попадут, – сказал Брызгалов. – Ха-ха. Приехали всех разносить, и не получилось. Бывает. Но есть всегда следующая игра, в которой все могут себя проявить. А если и Словении проиграют – то снова будет следующая встреча, в которой можно себя проявить. В этом прелесть системы олимпийского турнира.

– Ну, можно проиграть все – и все равно в 1/8 финала сборная выйдет.



– Вот видите. Чего тогда переживать? Чем вы недовольны? В следующий раз постараются выиграть. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова