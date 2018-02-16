12:47 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Илья Брызгалов: "Брызгалова же замужем за своим партнером? Молодцы! Пусть теперь отдыхать едут"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что не состоит в родственных отношениях с бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане керлингисткой Анастасией Брызгаловой.

– Смотрел несколько трансляций по NBC и CBC, было интересно послушать, как все-таки называют сборную России. Обычно они употребляют Russia. Да и в печати то же самое, разве что Russia помещают в кавычки.

– Так я же вам в прошлой нашей беседе говорил об этом. Никто не будет заморачиваться и говорить или писать Olympic athlete from Russia. Русские и русские. Вообще, я с удовольствием смотрю все соревнования – у нас тут по трем спортивным каналам целый день показывают. В любой другой день никогда бы не включил чемпионат мира по биатлону или шорт-треку, а вот Олимпиаду смотрю. Какая-то магия в этих соревнованиях есть. Ждал Игры четыре года. Дождался.

– Вы случайно керлинг не смотрели? Там в миксте был один дуэт…

– А-а-а. Мне уже столько американцев в твиттере написало. Интересуются, не родственники ли мы. Так вот, Илья Брызгалов поздравляет с бронзовой медалью Анастасию Брызгалову. Большой успех! Мы все очень рады. Когда читаешь на новостных порталах про человека с твоей фамилией, а ты к ней не имеешь никакого отношения, то как-то странно и необычно. Привык, что речь обычно обо мне. А тут я и не при делах. Брызгалова же замужем за своим партнером? Молодцы! Пусть теперь отдыхать едут. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова

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