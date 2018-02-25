Игорь Захаркин: "Особый восторг вызвало то, что золотую шайбу забросил Капризов"

Бывший тренер сборной России по хоккею Игорь Захаркин отметил, что пришел в восторг от того, что автором победной шайбы в финале Олимпиады-2018 стал нападающий Кирилл Капризов.

Сборная России в воскресенье выиграла у немцев со счетом 4:3 в овертайме. Капризов, ранее игравший под руководством Захаркина в "Салавате Юлаеве", стал автором победного гола.

– Эмоции зашкаливают. Мы долго этого ждали, и, наконец, это удалось. Я рад за наших ветеранов – Сергея Мозякина, Павла Дацюка, Илью Ковальчука, – цитирует "РИА Новости" Захаркина. – А особый восторг у меня вызвало то, что золотую шайбу забросил игравший у меня в "Салавате Юлаеве" Кирилл Капризов. Я просто счастлив только от этого.

Кирилл просто потрясающе провел игру. Кирилл – олицетворяет собой настоящего русского парня. Он добрый, позитивный, всегда все делает для команды, всегда за команду. Он отдаст все свои силы. Я рад за него и за его родителей. Я знаю, как они счастливы, какое участие принимают в его карьере.

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