Хоркина - о заметке New York Post: "Американцы нам завидуют. Пусть лучше тренируются!"

Двукратная Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина считает, что американцы завидуют нам из-за завоеванного золота в хоккее на Олимпиаде в Корее. При этом она считает, что сплав опыта и молодости позволил российской команде одержать долгожданную для болельщиков победу.
В воскресенье сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золотые медали на Олимпиаде, обыграв команду Германии в овертайме со счетом 4:3. После триумфа американское издание New York Post на своем сайте опубликовало заметку с заголовком: "A team without a country wins hockey gold" (перевод - "Команда без страны выиграла хоккейное золото").
- Мы всей семьей с раннего утра сидели, переживали за нашу хоккейную сборную, - сказал Хоркина. - Наша команда всегда была со страной, а страна с командой. Если эти... Как их назвать-то даже не знаю. Им видимо тоже очень хотелось побывать на первом месте в хоккее, но не суждено. А у нас сегодня праздник всей страны.
Спасибо за это всем ребятам, тренерскому штабу. Наша "Красная машина" снова завоевала пальму первенства в мировом хоккее. Отрадно, что молодые ребята внесли огромный вклад в победу - Гусев, Капризов. Сплав опыта и неуемная энергия молодости вылились в победный гол Кирилла. В концовке было немного страшновато, но я не сомневалась в итоговой победе, судьбу нельзя обмануть.
А американцы просто нам завидуют. Надо им сказать, что это плохая черта. Пускай лучше тренируются. Теперь у нас есть Олимпийское золото, а у них нет. Еще раз от всей души поздравляю всю страну, нашу хоккейную державу. (Павел ГУРЕВИЧ)
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
цскамакс
блин, какой размах мысли
15:49
Kharyok1
grad45 "Более того, где там самая искючительная сбродная из США?" (с) ============== Американцы ни свою сборную по хоккею, ни делегацию на ОИ не позиционировали как исключительную. Хоккеисты - вообще студенты, причем, не сильнейший состав. Тех, кто будет в первых номерах драфта, там скорее всего нет. Остальная сборная? Американцы в зимних видах не особо спецы. До 90-х они вообще брали в лучшем случае в районе 10 медалей, а то бывало и по 6 только. И только в 2000-х начали стабильно брать 25-35 медалей, болтаясь в районе тройки лидеров. Да, на этой взяли чуть меньше, но ведь практически ни в одном виде спорта у них нет безоговорочного лидера, типа как Фуркада в биатлоне, или норвежцев-лыжников, или корейцев шорт-трекистов. Все медали выгрызаются в острейшей борьбе. Ну вот как придётся. Так что нечему им у нас завидовать. Хоркина опять болтает больше, чем следует.
15:16
Shalom russkiy
Американцы завидуют фантастической игре ОАР против гранда мирового хоккея - Германии. Даже США и Канада не смогли бы победить немцев. А великий тренер Знарок смог. Он лучший тренер в истории мирового хоккея, а КХЛ просто монстр на фоне убогой НХЛ.
14:42
alex160554
Наша "Красная машина" снова завоевала пальму первенства в мировом хоккее - сказал Хоркина (так в тексте). Не надо сравнивать сборную СССР с этой командой, называя ее "красной машиной". "Красная машина" прошлась бы катком по всем соперникам, включая сборную Германии.
14:41
Thomas_Boy_
grad45 _________ ахахахахаххахаааааыыыхххахпфффдаааа.. __________ Мадам Grad45 опять перешла на родной клингонский язык.
14:34
defender_8
Когда читаю комментарии спортсменов-депутатов, поражаюсь - учились ли они в школе? Какие-то замшелые убогие мысли, что они там делают, в этой Думе? Мочание - золото, но это не про Хоркину.
14:29
grad45
Kharyok1__ тут про хоккей речь, а не распределение мест в таблице. Более того, где там самая искючительная сбродная из США? Самая огроменная и самая афигенная? 23 медали против наших 17 без лидеров.... 6 место у России по количеству медалей… ахахахахаххахаааааыыыхххахпфффдаааа..
14:26
Kharyok1
Конечно, завидуют. Со своего 4-го места страшно завидуют нашему 13-му. Главное, чтобы мы были в состоянии на Кубок мира направить команду студентов. А когда проиграем так, надо будет удержаться, чтобы не похохмить на эту тему.
14:22
Висячка
Куда ихней НХЛ до Белгородских волейболистов. Наша Раша , и все страны нам завидуют.
14:22
Есть мнение...
Американцы лично ей завидуют. С таким скудным умом получать такую щедрую зарплату, это вам не какая-то американская мечта, ради которой надо пахать, это русское чудо наяву.) Хотя, припоминаю, как американцы преподнесли ей урок в 2001 году. Я думаю, она его не забыла, да, Свет?
14:11
Дортмунд
Что еще можно прочитать от представителя ЕР? Да плевать амерам на ОИ. Им не плевать на уровень жизни в стране, а у нас восторгаются взахлеб чванливыми миллионерами.
14:11
Vittorio-049
Им нужно прочитать «Слон и моська»
14:04
Thomas_Boy_
Да вам и некоторые россияне завидуют, Свет.
13:59
nailsh78
хорошая спортсменка, но работа в Думе и то что болтает - вредительство для спорта
13:57