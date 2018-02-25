Хоркина - о заметке New York Post: "Американцы нам завидуют. Пусть лучше тренируются!"

Двукратная Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина считает, что американцы завидуют нам из-за завоеванного золота в хоккее на Олимпиаде в Корее. При этом она считает, что сплав опыта и молодости позволил российской команде одержать долгожданную для болельщиков победу.

В воскресенье сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золотые медали на Олимпиаде, обыграв команду Германии в овертайме со счетом 4:3. После триумфа американское издание New York Post на своем сайте опубликовало заметку с заголовком: "A team without a country wins hockey gold" (перевод - "Команда без страны выиграла хоккейное золото").

- Мы всей семьей с раннего утра сидели, переживали за нашу хоккейную сборную, - сказал Хоркина. - Наша команда всегда была со страной, а страна с командой. Если эти... Как их назвать-то даже не знаю. Им видимо тоже очень хотелось побывать на первом месте в хоккее, но не суждено. А у нас сегодня праздник всей страны.

Спасибо за это всем ребятам, тренерскому штабу. Наша "Красная машина" снова завоевала пальму первенства в мировом хоккее. Отрадно, что молодые ребята внесли огромный вклад в победу - Гусев, Капризов. Сплав опыта и неуемная энергия молодости вылились в победный гол Кирилла. В концовке было немного страшновато, но я не сомневалась в итоговой победе, судьбу нельзя обмануть.

А американцы просто нам завидуют. Надо им сказать, что это плохая черта. Пускай лучше тренируются. Теперь у нас есть Олимпийское золото, а у них нет. Еще раз от всей души поздравляю всю страну, нашу хоккейную державу. (Павел ГУРЕВИЧ)

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