Главный тренер женской сборной России: "Была бы заинтересованность КХЛ - женский хоккей в России прогрессировал быстрее"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после поражения от Канады в стартовом матче олимпийского турнира (0:5) отметил, что в России нужно создавать больше женских команд. По его мнению, каждому клубу КХЛ стоит иметь женский состав.
- Хоккеисток в России в сто раз меньше, чем в Канаде. Ситуацию надо менять за счет региональных центров?
- Да. И, конечно, надо еще открывать команды. Некоторые школы по непонятным причинам до сих пор не разрешают девчонкам заниматься хоккеем. В некоторых спортшколах почему-то не совсем правильно относятся к женскому хоккею. Надо это менять. А так девчонки растут, их становится больше. Да, их не так много, как в Канаде и США, но даже при таком количестве, как вы видите, у нас вырастают самородки.
- А можно ли обязать клубы КХЛ открыть еще и женские команды?
- Внесите такое предложение. Мы в принципе такой вопрос перед руководителями клубов КХЛ ставили. Это ведь обойдется недорого. Была бы заинтересованность КХЛ - женский хоккей в России прогрессировал быстрее. (Игорь РАБИНЕР)
Чужой2
Джон....Сильвер. Женский хоккей тоже интересный. Тут женский хоккей российский плохо развивается. Ещё на молодёжь ходить. Мужчины и так кое-каких успехов добиваются. Иногда, но чемпионат мира выигрывают. А женщины ни разу даже в финал не выходили. Только по 0-5 Канаде, и США проигрывают всё время. 1 раз только женская молодёжка в группе Канаду обыграли, но всё равно медали не выиграли.
22:42 11 февраля
Джон....Сильвер
Кому нужен твой женский хоккей! Газпром КХЛ превращает в лигу для одного клуба, а он о женском хоккее! На Молодежь вообще никто не ходит, скоро только Питер полный зал будет на свой СКА собирать - остальным до лампочки внутреннее шоу газовых олигархов!
21:36 11 февраля