Главный тренер женской сборной России: "Была бы заинтересованность КХЛ - женский хоккей в России прогрессировал быстрее"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после поражения от Канады в стартовом матче олимпийского турнира (0:5) отметил, что в России нужно создавать больше женских команд. По его мнению, каждому клубу КХЛ стоит иметь женский состав.

- Хоккеисток в России в сто раз меньше, чем в Канаде. Ситуацию надо менять за счет региональных центров?

- Да. И, конечно, надо еще открывать команды. Некоторые школы по непонятным причинам до сих пор не разрешают девчонкам заниматься хоккеем. В некоторых спортшколах почему-то не совсем правильно относятся к женскому хоккею. Надо это менять. А так девчонки растут, их становится больше. Да, их не так много, как в Канаде и США, но даже при таком количестве, как вы видите, у нас вырастают самородки.

- А можно ли обязать клубы КХЛ открыть еще и женские команды?

- Внесите такое предложение. Мы в принципе такой вопрос перед руководителями клубов КХЛ ставили. Это ведь обойдется недорого. Была бы заинтересованность КХЛ - женский хоккей в России прогрессировал быстрее. (Игорь РАБИНЕР)

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