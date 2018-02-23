15:07 23 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Главный тренер сборной Чехии: "Ковальчука надо было удалять до конца матча"

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Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач после поражения в полуфинале Олимпиады-2018 от России (0:3) заявил, что судьи должны были удалять форварда Илью Ковальчука до конца игры за нарушение на Яне Коларже. Эпизод произошел во втором периоде встречи, российский нападающий получил двухминутный штраф за удар Коларжа в колено.

– Есть правила, которые судьи должны уважать, – приводит "Р-Спорт" слова Яндача. – По нашему мнению, это был фол, за который нужно удалять до конца матча. Но Ковальчуку, к сожалению, выписали только двухминутное удаление.

Могут ли Ковальчука лишить финала Олимпиады? // 
Ковальчуку осталось набрать четыре штрафные минуты до рекорда Олимпиад //  
Илья Ковальчук: "Было страшно, что удалят до конца матча"

Трансляция матча Чехия - Россия //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180223/1133154996.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Cap. Morgan

Нация плакс

18:34 23 февраля

aech_63

Пан Яндач, СУХЕНЬКОЕ в голову ударило?

17:52 23 февраля

Упёртый русский

Это балет, что ли? Так то, практически чистый силовой был!

16:50 23 февраля

Lars Berger

Если бы судьи так знали тренерское дело, как тренеры - судейское, мир был бы иным...

16:33 23 февраля

top220

Лузерам только и остается искать оправдания)

15:21 23 февраля

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