Главный тренер сборной Чехии: "Ковальчука надо было удалять до конца матча"

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач после поражения в полуфинале Олимпиады-2018 от России (0:3) заявил, что судьи должны были удалять форварда Илью Ковальчука до конца игры за нарушение на Яне Коларже. Эпизод произошел во втором периоде встречи, российский нападающий получил двухминутный штраф за удар Коларжа в колено.
– Есть правила, которые судьи должны уважать, – приводит "Р-Спорт" слова Яндача. – По нашему мнению, это был фол, за который нужно удалять до конца матча. Но Ковальчуку, к сожалению, выписали только двухминутное удаление.
Могут ли Ковальчука лишить финала Олимпиады? //
Ковальчуку осталось набрать четыре штрафные минуты до рекорда Олимпиад //
Илья Ковальчук: "Было страшно, что удалят до конца матча"
Трансляция матча Чехия - Россия //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180223/1133154996.html
Cap. Morgan
Нация плакс
18:34 23 февраля
aech_63
Пан Яндач, СУХЕНЬКОЕ в голову ударило?
17:52 23 февраля
Упёртый русский
Это балет, что ли? Так то, практически чистый силовой был!
16:50 23 февраля
Lars Berger
Если бы судьи так знали тренерское дело, как тренеры - судейское, мир был бы иным...
16:33 23 февраля
top220
Лузерам только и остается искать оправдания)
15:21 23 февраля