Главный тренер сборной Чехии: "Ковальчука надо было удалять до конца матча"

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач после поражения в полуфинале Олимпиады-2018 от России (0:3) заявил, что судьи должны были удалять форварда Илью Ковальчука до конца игры за нарушение на Яне Коларже. Эпизод произошел во втором периоде встречи, российский нападающий получил двухминутный штраф за удар Коларжа в колено.

– Есть правила, которые судьи должны уважать, – приводит "Р-Спорт" слова Яндача. – По нашему мнению, это был фол, за который нужно удалять до конца матча. Но Ковальчуку, к сожалению, выписали только двухминутное удаление.

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