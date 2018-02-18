Германия одержала первую победу на Олимпиаде, обыграв Норвегию по буллитам

Сборная Германии обыграла Норвегию (2:1 Б) в матче группового турнира на Олимпиаде-2018. Автором победного буллита стал Патрик Хагер. Немцы реализовали три послематчевых броска, а норвежцы ни одного.

Для немецкой команды эта победа стала первой на Играх в Пхенчхане. Норвежцы, в свою очередь, проиграли все три встречи на предварительном раунде хоккейного турнира.

По итогам группового турнира сборная Германии заняла третье место в группе C, Норвегия стала четвертой. Финляндия и Швеция разыграют первое и второе места в квартете в очном матче, который состоится сегодня, 18 февраля, и начнется в 15.10 по московскому времени.

Хоккей

Олимпийские игры

Группа C

Германия - Норвегия - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хагер - 1 (бол., Кахун, Мацек), 32:53 - 1:0. Райхенберг - 1 (Холес, Бастиансен), 45:19 - 1:1.

Победный буллит: Хагер.

Вратари: Аус ден Биркен - Хауген.

Штраф: 10 - 55.

Броски: 37 (10+12+12+3) - 29 (8+13+7+1).

Судьи: Лемелин, Салонен.

18 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь