Форвард сборной Германии: "Знарок знает ментальность немцев, россияне с уважением отнесутся к нам"

Форвард сборной Германии Феликс Шютц заявил, что главный тренер сборной России Олег Знарок хорошо знает ментальность немцев, поэтому россияне с уважением отнесутся к сопернику в финале Олимпиады в Пхенчхане. Сегодня сборная Германии в полуфинале Игр обыграла Канаду со счетом 4:3.
- Теперь мы идем за золотом, нет цели просто получить удовольствие в финале, - приводит РИА "Новости" слова Шютца. - Уверен на все сто, что разгрома не будет, мы можем сыграть умно в защите. На нашей стороне преимущество – нам нечего терять. Для россиян на кону стоит очень многое, они это понимают.
Знаю, что Олег Знарок долго жил в Германии, играл за "Фрибург", а еще один тренер россиян Илья Воробьев играл за "Франкфурт". Они хорошо знают нашу ментальность, знают, что немцы бойцы и никогда не сдаются, так что они с уважением отнесутся к нашей команде.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180223/1133170685.html
Lars Berger
4-1 в финале вполне нас устроит.
19:33 23 февраля
hant64
А как можно по другому? Команда, дошедшая до финала ОИ, в любом случае достойна уважения, даже если это была бы, например, Словения. Немцы сами сделали результат, в плей-офф все три соперника превосходили их по классу, но уступили. Канада уже поплатилась, отнесясь с неуважением к ним.
19:22 23 февраля
Levbereg
А немцы то молодцы!!!
19:05 23 февраля