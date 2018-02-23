Форвард сборной Германии: "Знарок знает ментальность немцев, россияне с уважением отнесутся к нам"

Форвард сборной Германии Феликс Шютц заявил, что главный тренер сборной России Олег Знарок хорошо знает ментальность немцев, поэтому россияне с уважением отнесутся к сопернику в финале Олимпиады в Пхенчхане. Сегодня сборная Германии в полуфинале Игр обыграла Канаду со счетом 4:3.

- Теперь мы идем за золотом, нет цели просто получить удовольствие в финале, - приводит РИА "Новости" слова Шютца. - Уверен на все сто, что разгрома не будет, мы можем сыграть умно в защите. На нашей стороне преимущество – нам нечего терять. Для россиян на кону стоит очень многое, они это понимают.

Знаю, что Олег Знарок долго жил в Германии, играл за "Фрибург", а еще один тренер россиян Илья Воробьев играл за "Франкфурт". Они хорошо знают нашу ментальность, знают, что немцы бойцы и никогда не сдаются, так что они с уважением отнесутся к нашей команде.

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