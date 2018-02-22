Доминик Гашек: "В Нагано Чехия была лучше России, мы заслужили победу"

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек в интервью "СЭ" заявил, что на Олимпийских играх в Нагано чешская сборная была лучше российской, а сам он был в прекрасной форме.

– Каждый хоккейный болельщик в России считает, что Чехия украла у нас золото в Нагано.

– Ну, слушайте, мы, во-первых, выиграли матч. Во-вторых, наша команда была лучше. Мы выиграли 1:0, но мы дважды попали в штангу. Мы были лучше, мы заслужили победу. Я тогда был в прекрасной форме. У нас в команде были самые что ни на есть звезды. При этом у нас была реальная команда. Посмотрим, что будет в полуфинале. Пусть это не финал, но звезды тоже могут сложиться.

– А вы не считаете, что почти вся заслуга в той победе принадлежит вам?

– Так я ж вратарь. И мы вышли в финал. И я хорошо играл. Может, в матче с США я выступил не очень. Но с Канадой я был в порядке. Вы поймите: я вратарь, я должен играть хорошо. И на Олимпиаде я не мог действовать не хорошо. И Францоуз должен понимать: если он хочет в финал, должен сыграть идеально.

"С Россией у нас всегда война". Суперэксклюзив "СЭ" – интервью Доминика Гашека