Доминик Гашек: "В Нагано Чехия была лучше России, мы заслужили победу"

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек в интервью "СЭ" заявил, что на Олимпийских играх в Нагано чешская сборная была лучше российской, а сам он был в прекрасной форме.
– Каждый хоккейный болельщик в России считает, что Чехия украла у нас золото в Нагано.
– Ну, слушайте, мы, во-первых, выиграли матч. Во-вторых, наша команда была лучше. Мы выиграли 1:0, но мы дважды попали в штангу. Мы были лучше, мы заслужили победу. Я тогда был в прекрасной форме. У нас в команде были самые что ни на есть звезды. При этом у нас была реальная команда. Посмотрим, что будет в полуфинале. Пусть это не финал, но звезды тоже могут сложиться.
– А вы не считаете, что почти вся заслуга в той победе принадлежит вам?
– Так я ж вратарь. И мы вышли в финал. И я хорошо играл. Может, в матче с США я выступил не очень. Но с Канадой я был в порядке. Вы поймите: я вратарь, я должен играть хорошо. И на Олимпиаде я не мог действовать не хорошо. И Францоуз должен понимать: если он хочет в финал, должен сыграть идеально.
"С Россией у нас всегда война". Суперэксклюзив "СЭ" – интервью Доминика Гашека
Bibigon2000
Czechplayer======дружок,наверное ты смотришь какие-то другие матчи...ну или у тебя очень своеобразный взгляд на хоккей...
01:24
Czechplayer
Когда я слышу мнение, мол «Гашек украл у России золото Нагано», становится просто смешно. Да пересмотрите вы игру, сейчас ума много не надо, зайди в ютуб, посмотри и увидишь, кто был лучше в той игре. У чехов было больше голевых моментов и победа абсолютно по делу. И с Канадой в полуфинале Чехия играла минимум не хуже. Единственный матч, который вытащил Гашек, был четвертьфинал с США, который Чехия выиграла 4:1. Парадоксально, но именно в этом матче по моментам чехи уступили сопернику. Вспоминая Нагано, помимо победы, сразу на ум приходит Иван Глинка, светлая ему память. Как и вспоминая победный ЧМ 2010, сразу в памяти всплывают важнейшие голы Марека и Рахунека, светлая им память. Хотелось бы, чтобы Чехия повторила достижения прошлого на этой Олимпиаде, хотя понимаю, что они не фавориты в полуфинале.
22:40 22 февраля