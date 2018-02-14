18:57 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Блаж Грегорц: "Попробуем обыграть Россию так же, как США"

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Защитник сборной Словении Блаж Грегорц после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (3:2 ОТ) отметил, что команда добилась значимой победы и постарается добиться такого же результата в игре с Россией.

- Это большая победа, - отметил. – Все радуются. Думаю, что все на ногах сейчас и счастливы за нас. Когда мы сравняли счет, это было потрясающе. В овертайме, когда мы вышли три в два, а затем забили, то все вскочили, и это было потрясающее чувство.

Что говорили во втором перерыве? Мы знали, что у нас было много шансов в первом и втором периодах, и что с ними можно играть. Поэтому проблем особо не было. Надо было держаться вместе и бороться до конца. Это нам и принесло успех.

Что думаем о России? Все знают, что они хороши на бумаги. Однако им придется показать это на льду. Мы будем там и попробуем обыграть их так же, как и США.

Было ли возможно обыграть США в Сочи? Там у них была другая команда. Было много игроков из НХЛ, а сейчас их нет. Конечно, сейчас у США более слабая команда, чем в Сочи. Однако у них все равно хорошая команда, и мы их победили. 

Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Russky

Надеюсь, уж теперь-то никакой недооценки не будет. Удачи нашим парням!

23:33 14 февраля

Dendrit

Давайте ребята, верим в вас

20:38 14 февраля

hant64

Вот так, доигрались, уже словенцы собираются вытереть ноги об великую и ужасную "красную машину", вместо которой сегодня на льду был старый ржавый велосипед.

20:34 14 февраля

Джон....Сильвер

Удачи сборной Словении! Уважаю хоккеистов из таких стран, которые борются за честь своей страны, а не как зажратые деньгами газпромовские хоккеисты, для которых слова Родина и Честь - пустое место!

20:24 14 февраля

muzsolini

Прогноз - 8-1 в пользу наших.

19:43 14 февраля

top220

Даже не удивлюсь, если они и наших терпил унизят.

19:10 14 февраля

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