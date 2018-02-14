Блаж Грегорц: "Попробуем обыграть Россию так же, как США"

Защитник сборной Словении Блаж Грегорц после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (3:2 ОТ) отметил, что команда добилась значимой победы и постарается добиться такого же результата в игре с Россией.

- Это большая победа, - отметил. – Все радуются. Думаю, что все на ногах сейчас и счастливы за нас. Когда мы сравняли счет, это было потрясающе. В овертайме, когда мы вышли три в два, а затем забили, то все вскочили, и это было потрясающее чувство.

Что говорили во втором перерыве? Мы знали, что у нас было много шансов в первом и втором периодах, и что с ними можно играть. Поэтому проблем особо не было. Надо было держаться вместе и бороться до конца. Это нам и принесло успех.

Что думаем о России? Все знают, что они хороши на бумаги. Однако им придется показать это на льду. Мы будем там и попробуем обыграть их так же, как и США.

Было ли возможно обыграть США в Сочи? Там у них была другая команда. Было много игроков из НХЛ, а сейчас их нет. Конечно, сейчас у США более слабая команда, чем в Сочи. Однако у них все равно хорошая команда, и мы их победили.

Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира