Блаж Грегорц: "Попробуем обыграть Россию так же, как США"

Защитник сборной Словении Блаж Грегорц после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (3:2 ОТ) отметил, что команда добилась значимой победы и постарается добиться такого же результата в игре с Россией.
- Это большая победа, - отметил. – Все радуются. Думаю, что все на ногах сейчас и счастливы за нас. Когда мы сравняли счет, это было потрясающе. В овертайме, когда мы вышли три в два, а затем забили, то все вскочили, и это было потрясающее чувство.
Что говорили во втором перерыве? Мы знали, что у нас было много шансов в первом и втором периодах, и что с ними можно играть. Поэтому проблем особо не было. Надо было держаться вместе и бороться до конца. Это нам и принесло успех.
Что думаем о России? Все знают, что они хороши на бумаги. Однако им придется показать это на льду. Мы будем там и попробуем обыграть их так же, как и США.
Было ли возможно обыграть США в Сочи? Там у них была другая команда. Было много игроков из НХЛ, а сейчас их нет. Конечно, сейчас у США более слабая команда, чем в Сочи. Однако у них все равно хорошая команда, и мы их победили.
Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира
Russky
Надеюсь, уж теперь-то никакой недооценки не будет. Удачи нашим парням!
23:33 14 февраля
Dendrit
Давайте ребята, верим в вас
20:38 14 февраля
hant64
Вот так, доигрались, уже словенцы собираются вытереть ноги об великую и ужасную "красную машину", вместо которой сегодня на льду был старый ржавый велосипед.
20:34 14 февраля
Джон....Сильвер
Удачи сборной Словении! Уважаю хоккеистов из таких стран, которые борются за честь своей страны, а не как зажратые деньгами газпромовские хоккеисты, для которых слова Родина и Честь - пустое место!
20:24 14 февраля
muzsolini
Прогноз - 8-1 в пользу наших.
19:43 14 февраля
top220
Даже не удивлюсь, если они и наших терпил унизят.
19:10 14 февраля