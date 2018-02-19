05:02 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Билеты на матч 1/4 финала с участием сборной России по хоккею стоят по 200 и 350 долларов

На игру 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира с участием сборной России не осталось дешевых билетов по 80 000 вон. И на официальном сайте Игр, и в кассах есть только билеты ценой 200 000 и 350 000 вон. Это примерно 200 и 350 долларов соответственно.

Напомним, что матч состоится 21 февраля в 10:40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча. (Дмитрий СИМОНОВ)

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