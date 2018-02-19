Билеты на матч 1/4 финала с участием сборной России по хоккею стоят по 200 и 350 долларов

На игру 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира с участием сборной России не осталось дешевых билетов по 80 000 вон. И на официальном сайте Игр, и в кассах есть только билеты ценой 200 000 и 350 000 вон. Это примерно 200 и 350 долларов соответственно.
Напомним, что матч состоится 21 февраля в 10:40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча. (Дмитрий СИМОНОВ)
Сколько стоит сходить на хоккей на #ОИ2018? Билеты на четвертьфинал с участием сборной России стоят по 200 и 350 долларов. Команда Знарка проведет матч 21 февраля в 10.40 по Москве, а соперником будет либо Словения, либо Норвегия #Пхенчхан2018 #хоккей pic.twitter.com/LJA9qIwvxo– СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 19 февраля 2018 г.