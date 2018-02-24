Андрей Трефилов: "Секрет успеха Германии - малые потери от отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду"

Экс-вратарь сборной СССР и России, олимпийский чемпион и чемпион мира Андрей Трефилов считает, что успех сборной Германии на Олимпийских играх в Корее связан с минимальными потерями из-за отсутствия игроков НХЛ. Германия, обыграв в полуфинале Канаду, вышла в финал, где встретится с Россией.

– Главная причина успеха немецкой команды – малые потери в связи с отказом НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду, – цитирует "Р-Спорт" Трефилова. – Кроме Леона Драйзайтля можно вспомнить лишь вратарей Филиппа Грубауэра и Томаса Грайсса. То есть состав полностью из немецкой лиги, они все вместе готовились к Играм долгое время.

Выход в финал Олимпиады – большое достижение для сборной Германии. Для немцев это первое достижение на Олимпийских играх с 1976 года, когда они взяли бронзу. Серебро уже обеспечено – история написана. Немецкий хоккей в принципе был на определенном стабильном уровне долгое время. Система подготовки кадров работает, есть свои плюсы и минусы, но средний уровень местных игроков достаточно хорош.

У канадцев не было команды, к тому же после травмы Скривенса в четвертьфинале не потащил второй вратарь Пулен. На моей памяти, лет за десять-пятнадцать это была одна из наихудших сборных Канады.

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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