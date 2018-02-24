Андрей Трефилов: "Сборная России по уровню на голову выше всех остальных"

Олимпийский чемпион 1992 года Андрей Трефилов считает, что на Олимпиаде в Пхенчхане хоккейная сборная России по своему уровню на голову выше всех остальных команд. Россияне вышли в финал олимпийского хоккейного турнира, где встретятся с Германией.

– Дело не в подготовке, а в уровне игроков, которые представляют свои страны на этих Играх. Сборная России по уровню на голову выше всех остальных, – цитирует "Р-Спорт" Трефилова. – Не верю в долгосрочный подготовительный сбор, какой был у сборной России перед Олимпиадой в Корее. На примерах других команд перед разными международными турнирами мы видим, что победители порой собираются вместе за два-три дня до старта.

Перед стартом (Олимпиады) была надежда на то, что шведы могут оказать достойное сопротивление, но они проиграли сами себе, не смогли настроиться на сборную Германии в четвертьфинале. Шведы и финны могли бы составить конкуренцию сборной России, а вот в Канаду и США изначально не было веры.

Василий Кошечкин играет в сильнейшей команде на турнире, и этим все сказано. По тем статистическим результатам, которые он показывает на данный момент, Василий должен претендовать на звание лучшего вратаря этого олимпийского хоккейного турнира.

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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