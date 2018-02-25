Андрей Николишин: "Хороший финал - интрига и валидол"

Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин считает, что в финале хоккейного турнира на Играх-2018 победу в основное время могла ожержать как сборная России, так и команда Германии. Подопечные Олега Знарка завоевали золото, одержав победу в овертайме - 4:3.

– Финал был хороший – интрига и валидол. Людей было не оторвать от телевизоров. Качество игры в финале часто страдает от переизбытка эмоций. Естественно, были ошибки – взлеты и падения с обеих сторон. Обе команды могли и выиграть, и проиграть в основное время.

– О чем подумали, когда удалили Сергея Калинина за две минуты до конца матча?

– Что мы не умеем выигрывать гладко и чисто, не создавая себе проблем. Чем тяжелее – тем лучше. Все время нам нужны препятствия. Я еще в начале турнира говорил, что проиграть мы можем только самим себе.

– Будучи тренером сборной, выпустили бы в концовке Калинина, получившего болезненный удар об штангу?

– Наоборот, в такие моменты эмоциональный фон зашкаливает. Сиюминутная травма дает болевой шок, но потом отпускает, и игрок полон эмоций и заряжен на победу. Не готов он может быть, если сломана нога, рука болтается. Тогда его надо снимать с игры. Если говорит: "Готов", а доктор это подтверждает – вперед, в бой! (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Андрея Николишина



Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

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