Американки вышли в финал Олимпиады, разгромив Финляндию

Женская сборная США разгромила Финляндию (5:0) в матче 1/2 финала хоккейного турнира на Олимпиаде-2018. Самым результативным игроком встречи стала Дэни Камеранези, на счету которой 3 (2+1) очка.

В финале американки сыграют с победителем матча Россия - Канада, который состоится позднее сегодня. Начало игры - 15.10 по московскому времени.

Хоккей

Олимпийские игры (ж.)

1/2 финала

США - Финляндия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Марвин - 2 (Дагган, Пелки), 2:25 - 1:0. Камеранези - 2, 18:38 - 2:0. Дж. Ламуре - 3 (бол., Паннек, Камеранези), 33:21 - 3:0. Найт - 1 (бол., Морин, Койн), 33:55 - 4:0. Камеранези - 3 (бол., Брандт, Кессел), 40:45 - 5:0.

Вратари: Руни - Рятю.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 38 (11+18+9) - 14 (2+7+5).

Судьи: Хертрих, Целарова.

19 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

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