Алексей Яшин: "Российские хоккеисты выиграли Олимпиаду, потому что каждый выполнил свою роль"

Двукратный призер Олимпийских игр в составе сборной России Алексей Яшин отметил, что российские хоккеисты победили на Играх в Пхенчхане, потому что каждый в команде выполнил свою роль. Российские хоккеисты нанесли поражение (4:3) команде Германии в овертайме финального матча.

– Дело не в том, каким было сопротивление в финале, главное, что команда выиграла и ребята стали олимпийскими чемпионами, - цитирует Яшина "Р-Спорт". - То, что игра в финале будет сложной в любом случае, все и так об этом думали. (Вратарь Василий) Кошечкин немножко неудачно сыграл в финале. Игру с чехами он вытащил, его игра дала возможность легко пройти чехов в полуфинале. Ребята заслужили быть лучшими: (Никита) Гусев, (Кирилл) Капризов, (Илья) Ковальчук, (Павел) Дацюк. Победа получилась, потому что каждый свою роль выполнил.