Александр Медведев: "Поражает, когда начинают говорить, что у нас плохой хоккей"

Первый президент КХЛ Александр Медведев в интервью "СЭ" отметил, что оценивать выступление сборной России на Олимпиаде-2018 нужно после последнего матча. По его словам, в КХЛ показывают хороший хоккей.

– Вам, как первому президенту КХЛ, нравится идея с выступлением всех ведущих игроков России в двух клубах?

– Если вспоминать прошлое, то у нас был базовый клуб сборной – ЦСКА, и мы выигрывали все и вся. Сейчас время другое, но давайте оценивать, хорошо это или плохо, после последнего матча на Играх.

– Считаете, что результат эту ситуацию оправдает?

– Пусть проигравший плачет, а победитель торжествует.

– Но КХЛ резко потеряла в качестве из-за отсутствия конкурентоспособности.

– Меня поражает, когда начинают говорить, что у нас плохой хоккей. Хороший у нас хоккей! Об этом говорят, в том числе, и иностранные эксперты. Был бы плохой, игроки "Витязя" не уезжали бы в НХЛ (улыбается). (Игорь РАБИНЕР)