16 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Олимпиаду

Сборная Финляндии объявила состав команды на Олимпийские игры в Пхенчхане, информирует сайт национальной федерации хоккея. В него вошли 25 человек. Из них 16 – представляют команды из КХЛ.

Состав сборной Финляндии:



вратари – Микко Коскинен (СКА, КХЛ), Карри Рамо ("ЙОКЕРИТ", КХЛ), Юха Метсола ("АМУР", КХЛ);



защитники – Микко Лехтонен ("Таппара"), Томми Кивисте, Сами Леписте ("ЙОКЕРИТ",КХЛ), Лассе Кукконен, Микка Коивисте ("Кярпят"), Юусо Хиентанен ("ДИНАМО" М), Миро Хейсканен (ХИФК), Атте Охтамаа ("АК БАРС", КХЛ);



нападающие – Эели Толванен, Марко Анттила ("ЙОКЕРИТ", КХЛ), Юлиус Юнттила ("Кярпят"), Йоонас Кемппайнен, Теему Хартикайнен ("САЛАВАТ ЮЛАЕВ", КХЛ), Яни Лаюнен ("Лугано"), Йонас Энлунд ("СИБИРЬ", КХЛ), Петри Контиола ("ЛОКОМОТИВ"), Мика Пюорала ("Берн"), Ярно Коскиранта (СКА, КХЛ), Оскар Осала ("МЕТАЛЛУРГ" Мг, КХЛ), Сакари Маннинен ("Эребро), Юкка Пелтола ("Таппара"), Вели-Маати Савинайнен ("ЮГРА", КХЛ).