13 хоккеистов из КХЛ и 3 из АХЛ - в сборной Канады на Игры-2018

Сборная Канады объявила состав на Олимпиаду-2018. В него вошли 13 представителей КХЛ, трое из АХЛ, четверо представляют чемпионат Швейцарии, трое - Швеции, по одному - Австрии (бывший участник КХЛ хорватский "Медвешчак") и Германии. Больше всего хоккеистов делегировал швейцарский "Берн" - троих.

Полностью заявка сборной Канады выглядит следующим образом:

Вратари: Джастин Петерс ("Кельн", Германия), Кевин Пулен ("Медвешчак", чемпионат Австрии), Бен Скривенс ("САЛАВАТ ЮЛАЕВ", КХЛ);

Защитники: Стефан Эллиотт (ХВ-71, Швеция), Чарльз Геноуэй ("ЛАДА", КХЛ), Коди Голубеф ("Стоктон", АХЛ), Марк-Андре Граньяни ("ДИНАМО" Мн, КХЛ), Крис Ли ("МЕТАЛЛУРГ" Мг, КХЛ), Максим Норо ("Берн", Швейцария), Мэт Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столлери ("ДИНАМО" Р, КХЛ);

Нападающие: Рене Бурк ("Юргорден", Швеция), Жильбер Брюле ("КУНЬЛУНЬ", КХЛ), Эндрю Эббетт ("Берн", Швейцария), Куинтон Хауден ("ДИНАМО" Мн, КХЛ), Крис Келли ("Беллевиль", АХЛ), Роб Клинкхаммер ("АК БАРС", КХЛ), Брэндон Козун ("ЛОКОМОТИВ", КХЛ), Максим Лапьер ("Лугано", Швейцария), Эрик О'Делл ("СОЧИ", КХЛ), Мэйсон Рэймонд ("Берн", Швейцария), Дерек Рой ("Линчепинг", Швеция), Кристиан Томас ("Уилкес-Барр", АХЛ), Линден Вей ("БАРЫС", КХЛ), Войтек Вольски ("МЕТАЛЛУРГ" Мг, КХЛ).

Напомним, что Игры-2018 в Пхенчхане впервые с 1994 года пройдут без участия игроков НХЛ. Руководство лиги не договорилось с организаторами и ИИХФ и не стало делать паузу в сезоне ради Олимпиады.

Сборная Канады на предварительном этапе хоккейного турнира в Пхенчхане встретится со Швейцарией, Чехией и Кореей.