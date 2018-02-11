Загитова призвала болельщиков поддержать ее в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к российским болельщикам в Твиттере Олимпийского комитета России (ОКР), призвав поддержать ее. 15-летняя спортсменка выступит в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, заменив двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

- Болейте за меня, - сказала Загитова. - Я постараюсь сделать все возможное, все, что от меня зависит.

Напомним, прокат произвольной программы в женском одиночном катании в рамках командного турнира состоится 12 февраля. Старт запланирован на 5.10 по московскому времени.

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