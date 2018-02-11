Загитова призвала болельщиков поддержать ее в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к российским болельщикам в Твиттере Олимпийского комитета России (ОКР), призвав поддержать ее. 15-летняя спортсменка выступит в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, заменив двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.
- Болейте за меня, - сказала Загитова. - Я постараюсь сделать все возможное, все, что от меня зависит.
Напомним, прокат произвольной программы в женском одиночном катании в рамках командного турнира состоится 12 февраля. Старт запланирован на 5.10 по московскому времени.
Небольшой эксклюзив от #ОКР: Алина Загитова обратилась к болельщикам ❤️ #Загитова #фигурноекатание #fskating #ОИ2018 #Пхенчхан pic.twitter.com/ytSuwLmx9C– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 11 февраля 2018 г.
sailor1990
Лучше попросила бы, чтобы на канадцев порчу навели. )))
16:23 11 февраля