Тарасова и Морозов – вторые после короткой программы на Олимпиаде

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2018. Они набрали 81,68 балла.
Первое место заняли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун – 82,39 балла. На третьей строчке расположились канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд – 76,82.
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали 8-ми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов - 10-ми.
Пары представят произвольную программу завтра, 15 февраля.
Фигурное катание
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Пары
Короткая программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 82,39
2. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 81,68
3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 76,82
4. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 76,59
5. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) - 75,58
6. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 75,34...
8. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 74,35...
10. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 70,52
shpasic
канадцам по традиции второй комплект золотых медалей надо дать.
11:06
oleg.bob
Так держать!
08:20
Джон....Сильвер
Чего не понятно? Чтоб золото русским не дать! Нам позволят взять золото разве только у женщин фигуристок, ну если хоккеисты постараются.
08:18
I love sports
У китайцев база чуть повыше на 0.5 и и компами на 0,2 в рамках погрешности.Так что с первыми двумя местами всё справедливо,а вот куда опять корявых канадцев тащат,непонятно...
08:16
redgy
Сложно понять, почему почти каждый элемент китайцев оценен немного выше.. надбавка за титул чемпионов мира? ну и канадцев тащат, к этому привыкли
07:54