Тарасова и Морозов – вторые после короткой программы на Олимпиаде

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2018. Они набрали 81,68 балла.

Первое место заняли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун – 82,39 балла. На третьей строчке расположились канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд – 76,82.

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали 8-ми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов - 10-ми.

Пары представят произвольную программу завтра, 15 февраля.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Пары

Короткая программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 82,39

2. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 81,68

3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 76,82

4. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 76,59

5. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) - 75,58

6. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 75,34...

8. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 74,35...

10. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) - 70,52

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