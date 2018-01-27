Степанова и Букин не поедут на предолимпийский сбор в Японию

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не отправятся на предолимпийский сбор в Японию, заявили тренеры дуэта Ирина Жук и Александр Свинин. Напомним, что Международный олимпийский комитет не допустил Букина к Играм-2018. Несмотря на это, оба спортсмена все еще находятся в списке сборной на турнир, а федерация фигурного катания ждет ответа от МОК.

– Ситуация с отстранением Вани от участия в Олимпийских играх явилась для нас шоком, – цитирует сайт ФФККР Жук. – Мы даже не могли представить, что нечто подобное может произойти. Понятно, что и ребята, которые готовились к этой Олимпиаде всю жизнь, и мы отказывались в это верить. Поэтому было решено, что Саше с Ваней нужно ехать на сбор в Японию, поскольку мы считали, что психологически им будет легче находиться вместе с другими фигуристами нашей команды.

– Взвесив все за и против, посоветовавшись с Сашей и Иваном, спортсмены и мы решили, что делать этого не стоит из-за разницы во времени, часовых поясов, – сказал Свинин. – Степанова и Букин не полетят в Японию, спортсмены вместе с нами будут готовиться к чемпионату мира. Если Международный олимпийский комитет изменит свое решение и допустит Ивана до участия в Олимпиаде, то мы сразу вылетим в Пхенчхан к началу соревнований танцевальных дуэтов.