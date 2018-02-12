Нина Мозер: "Серебро в Пхенчхане - сродни золоту. Надежды на первое место не питала"

Тренер Нина Мозер сказала, что реалистично оценивала шансы российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде-2018. Сегодня, 12 февраля, команда в составе Михаила Коляды, Евгении Медведевой, Алины Загитовой, Евгении Тарасовой, Владимира Морозова, Натальи Забияко, Александра Энберта, Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева заняла второе место на соревнованиях в Корее.

- Настроение хорошее, боевое, - сказала Мозер. - Для нас серебряные медали здесь сродни золотым, потому что канадцы были очень ровные, у них сильная команда, они год готовились к этим Олимпийским играм. А у нас есть один вид, в котором нам пока не удается догнать лидеров.

- Если бы надежда на золото сохранялась, вы бы стали менять спортивную пару?

- Когда я понимала, кто будет в команде, я надежду (на золото) не питала. Когда в сентябре была судейская жеребьевка, я тоже понимала, что для нас все сложилось не очень удачно в командном турнире. Я - реалист. Заниматься мечтами и говорить, что могло бы быть, я не буду. Что касается Тарасовой и Морозова, то тут надо думать о здоровье спортсменов, понимать, что у них есть сложнейшая произвольная программа. Когда мы выступаем на турнирах, требуется около двух дней на восстановление, особенно Володе, потому что он высокий и у него есть определенные проблемы со здоровьем. (Дмитрий СИМОНОВ)

Загитова сразила всех наповал. Но у России – только серебро