Михаил Леонтьев: "А ведь эти допинг-офицеры ничего такого и не сделали с Загитовой"

Известный журналист Михаил Леонтьев в интервью "Аргументам недели" прокомментировал информацию, что допинг-офицеры помешали 15-летней российской фигуристке Алине Загитовой провести тренировку на Олимпиаде в Пхенчхане.

- Все мы знаем, как это называется! - сказал Леонтьев. - Ну а что вы теперь хотели? А раз приехали, то терпите! Вам же никто не обещал, что будет хорошо. Просто изначально не надо было ездить и унижаться! Если вас приглашают на экскурсию в Освенцим, причем с полным погружением, ну то есть когда вас травят газом, то и не надо удивляться! Все это было предусмотрено "регламентом".

Зачем вообще туда надо было ездить? Разве там было намазано маслом? Или, может быть, нас туда принудительно заталкивали, угрожали, гнали ногами? Ну вот тогда и не обижайтесь. Собственно, все правила игры были предъявлены, причем их нам предъявляли на протяжении последних двух лет! Ну давайте теперь возмутимся по этому поводу - и проявим себя окончательными и полными идиотами!

А ведь эти допинг-офицеры ничего такого и не сделали с Алиной Загитовой. Разве они ее избили или изнасиловали? Нет, они только мешали ей тренироваться... Ну так они с самого начала сказали, что будут мешать. Они все для этого и делали. Пожалуйтесь на гадюку, которая вас укусила за задницу, как она посмела, как могла, и есть ли у нее совесть?! Просто не надо было подставлять задницу - вот и все!

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