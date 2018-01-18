Имена фигуристов-участников командного турнира Олимпиады будут названы 21 января

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что имена российских фигуристов, которые примут участие в командном турнире на Олимпийских играх в Пхенчхане, будут определены 21 января коллегиальным решением 14 экспертов.

- Состав определится по итогам заседания экспертной группы, время заседания пока не определено, - цитирует ТАСС Горшкова. - Формат командного турнира будет прежним, он пройдет по тем же правилам.

Командный олимпийский турнир фигуристов дебютировал в Сочи в 2014 году, он прошел в три дня - 6, 8 и 9 февраля, в нем приняли участие 10 сборных, показавших за последний год наилучшие результаты. В зачет командного турнира идут баллы каждого одиночника и каждой пары, начисляемые по следующей схеме: 1-е место в дисциплине - 10, 2-е место - 9, 3-е место - 8 и так далее. Итоговый результат командного олимпийского турнира будет определен путем сложения баллов, набранных в короткой и произвольной программах.