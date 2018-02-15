Фото дня. Слезы разочарования Тарасовой

Российская фигуристка Евгения Тарасова не смогла сдержать эмоций после объявления результатов произвольной программы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Российская пара Тарасова/Морозов по итогам двух программ набрала 224,93 балла и заняла четвертое место (после короткой программы она располагалась на второй строчке).
Отставание от бронзовых призеров Игр канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда составило 5,22 балла.
Тарасова и Морозов – четвертое место и слезы //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Kisusha
Женя, у тебя все впереди!
09:27
Vamphyri
Ничего, девочка, не переживай. Следующую выиграете Олимпиаду. Тебе всего 23. Савченко вон до 34 ждала, все выиграла за 20 лет в спорте, а Олимпиада не покорялась. Обидно, да, могли медаль взять. Но что делать, шлепнулась, бывает...
08:59