Фото дня. Слезы разочарования Тарасовой

Российская фигуристка Евгения Тарасова не смогла сдержать эмоций после объявления результатов произвольной программы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Российская пара Тарасова/Морозов по итогам двух программ набрала 224,93 балла и заняла четвертое место (после короткой программы она располагалась на второй строчке).

Отставание от бронзовых призеров Игр канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда составило 5,22 балла.

Тарасова и Морозов – четвертое место и слезы //

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