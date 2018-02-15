08:32 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Фото дня. Слезы разочарования Тарасовой

Четверг. Пхенхчан. Евгения ТАРАСОВА (справа) и Владимир МОРОЗОВ после проката. Фото REUTERS Евгения ТАРАСОВА и Владимир МОРОЗОВ после объявления результатов произвольной программы. Фото "СЭ" Евгения ТАРАСОВА и Владимир МОРОЗОВ после объявления результатов произвольной программы. Фото "СЭ" Евгения ТАРАСОВА и Владимир МОРОЗОВ после объявления результатов произвольной программы. Фото "СЭ"
Четверг. Пхенхчан. Евгения ТАРАСОВА (справа) и Владимир МОРОЗОВ после проката. Фото REUTERS
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Российская фигуристка Евгения Тарасова не смогла сдержать эмоций после объявления результатов произвольной программы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Российская пара Тарасова/Морозов по итогам двух программ набрала 224,93 балла и заняла четвертое место (после короткой программы она располагалась на второй строчке).

Отставание от бронзовых призеров Игр канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда составило 5,22 балла.

Тарасова и Морозов – четвертое место и слезы //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Kisusha

Женя, у тебя все впереди!

09:27

Vamphyri

Ничего, девочка, не переживай. Следующую выиграете Олимпиаду. Тебе всего 23. Савченко вон до 34 ждала, все выиграла за 20 лет в спорте, а Олимпиада не покорялась. Обидно, да, могли медаль взять. Но что делать, шлепнулась, бывает...

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