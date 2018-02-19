Дмитрий Соловьев: "Отрыв седьмого от третьего места минимален, можно отыграть"

Российский фигурист Дмитрий Соловьев после короткой программы в паре с Екатериной Бобровой на Олимпиаде-2018 в танцах на льду отметил, что они не потеряли шансов на медали. Российская пара стала 6-й.

– Уверен, что после просмотра видео все поймем, – считает Соловьев. – Мы работали над танцем. После командного турнира посмотрели прокат и изучили ошибки. Но есть человеческий фактор. Обидно, что не попали в сильнейшую разминку, но отрыв седьмого от третьего места минимален, можно отыграть. Что ж, догонять проще. Терять нечего! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Боброва и Соловьев шестые после короткого танца //

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