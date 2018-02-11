Алексей Мишин: "Более яркой характеристики, чем мировой рекорд Медведевой, нет"

Заслуженный тренер России Алексей Мишин похвалил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с успешным выступлением в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Россиянка стала первой, установив мировой рекорд (81,06 балла).

– То, что она волновалась – только недалекий спортсмен не волнуется перед выступлением на Олимпиаде, – цитирует "Р-Спорт" Мишина. – Тем более в командном турнире. Мне кажется, что более высокого комплимента нельзя привести и нельзя провозгласить. Мировой рекорд Медведева установила – больше ни о чем говорить не надо. Говорить о том, что она чисто каталась, хорошо вращалась, – думаю, более яркой характеристики, чем мировой рекорд Медведевой, нет.

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