21:44 25 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

В заявку России на Олимпиаду-2018 вошли четыре биатлониста

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Сегодня Олимпийский комитет России опубликовал официальный список из 169 спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2018. В него вошли четыре биатлониста сборной России – Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

При этом в списке отсутствуют лидеры российской команды Антон Шипулин и Екатерина Юрлова.

Во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. С полным списком атлетов можно ознакомиться здесь.

ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ivradm

Ничего страшного, олимпиаду в 84 году бойкотировали и все нормально.

09:18

maksimalist

Нас хотят сделать изгоями. Первое эмоциональное желание не ехать и послать всех подальше, но тогда посчитают, что нам нечего сказать, значит мы виноваты по умолчанию. Ехать и побеждать!!! Если при проверке обвиняемый отказался подписать акт, значит ему нечего сказать и он виноват. Если мы не поедем, значит нам нечего сказать... А нам есть что сказать!!!

00:20

maksimalist

Для смешанной эстафеты есть шансы. Если будем на подиуме, все, кто не верил, будут посрамлены. Все хорошие спринтеры, на две стрельбы и три круга всех хватит, за три недели силы восстановт. Главное не промахиваться и все реально...

00:02

goldenden

О чем спор? Все строго по Кубертену: главное не результат...

22:36 25 января

BS59

riper а как насчет участия и дружную олимпийскую семью шучу конечно !полностью с вами согласен ехать чтобы оказаться где то в конце списка? не понимаю тоже!

22:33 25 января

BS59

смотреть соревнования с такой обрезанной сборной не собираюсь!для меня ОИ без России!поэтому и смотреть не буду!

22:30 25 января

shurikfromkaragay

Действительно. Будут как говно в проруби болтаться.

22:25 25 января

riper

Всех порвём! Если серьёзно, как не стыдно им ехать. С какими мыслями, с какими целями едут туда?

22:11 25 января