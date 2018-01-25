В заявку России на Олимпиаду-2018 вошли четыре биатлониста

Сегодня Олимпийский комитет России опубликовал официальный список из 169 спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2018. В него вошли четыре биатлониста сборной России – Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

При этом в списке отсутствуют лидеры российской команды Антон Шипулин и Екатерина Юрлова.

Во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. С полным списком атлетов можно ознакомиться здесь.

ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018