В заявку России на Олимпиаду-2018 вошли четыре биатлониста

Сегодня Олимпийский комитет России опубликовал официальный список из 169 спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2018. В него вошли четыре биатлониста сборной России – Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
При этом в списке отсутствуют лидеры российской команды Антон Шипулин и Екатерина Юрлова.
Во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. С полным списком атлетов можно ознакомиться здесь.
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
ivradm
Ничего страшного, олимпиаду в 84 году бойкотировали и все нормально.
09:18
maksimalist
Нас хотят сделать изгоями. Первое эмоциональное желание не ехать и послать всех подальше, но тогда посчитают, что нам нечего сказать, значит мы виноваты по умолчанию. Ехать и побеждать!!! Если при проверке обвиняемый отказался подписать акт, значит ему нечего сказать и он виноват. Если мы не поедем, значит нам нечего сказать... А нам есть что сказать!!!
00:20
maksimalist
Для смешанной эстафеты есть шансы. Если будем на подиуме, все, кто не верил, будут посрамлены. Все хорошие спринтеры, на две стрельбы и три круга всех хватит, за три недели силы восстановт. Главное не промахиваться и все реально...
00:02
goldenden
О чем спор? Все строго по Кубертену: главное не результат...
22:36 25 января
BS59
riper а как насчет участия и дружную олимпийскую семью шучу конечно !полностью с вами согласен ехать чтобы оказаться где то в конце списка? не понимаю тоже!
22:33 25 января
BS59
смотреть соревнования с такой обрезанной сборной не собираюсь!для меня ОИ без России!поэтому и смотреть не буду!
22:30 25 января
shurikfromkaragay
Действительно. Будут как говно в проруби болтаться.
22:25 25 января
riper
Всех порвём! Если серьёзно, как не стыдно им ехать. С какими мыслями, с какими целями едут туда?
22:11 25 января