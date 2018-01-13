Кайшева, Юрлова-Перхт, Акимова и Виролайнен едут в Антерельву. И в Пхенчхан?

Старший тренер сборной России Сергей Коновалов рассказал о составе на следующий этап Кубка мира. Напомним, что ранее Коновалов говорил о том, что в Антерсельве выступят те спортсменки, которые поедут на Олимпийские игры.

– Скорее всего, в Италию поедут Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен, – сказал Коновалов. – По поводу пятой позиции будем анализировать. (Владимир ИВАНОВ)