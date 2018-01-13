18:13 13 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Кайшева, Юрлова-Перхт, Акимова и Виролайнен едут в Антерельву. И в Пхенчхан?

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Старший тренер сборной России Сергей Коновалов рассказал о составе на следующий этап Кубка мира. Напомним, что ранее Коновалов говорил о том, что в Антерсельве выступят те спортсменки, которые поедут на Олимпийские игры.

– Скорее всего, в Италию поедут Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова и Дарья Виролайнен, – сказал Коновалов. – По поводу пятой позиции будем анализировать. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Григорич

Пихлер и шведок поднял!

01:47

ksuxa

представляете..какой сейчас там торг идет?)))))))))))))

00:05

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Пятая путевка за конверт от Тюменских магнатов. Адназначна.

20:34 13 января

hant64

Какая разница, кто из нынешнего состава биатлонисток поедет в Пхенчхан? Ни у кого нет никаких медальных перспектив, даже близко. А биться за надцатые места - такие расклады никому не интересны. Лучше бы вообще не поехали. Хотя, польза может и быть - в случае провала (а он неизбежен), может быть, в руководстве СБР наконец-то задумаются, что нужно сделать? Хотя, сильно сомневаюсь, там такое болото...

19:57 13 января

bulat01

Миронова лучше подходит сборной Росии

19:08 13 января

tryam

5 позиция - Сливко, что ломаетесь. Услугину что ли ставить с тем же ходом но без стрельбы?

18:19 13 января

ksuxa

Вопрос - кто назначил Перхт лидером сборной?? Что в ней лидерского? Возраст??

18:18 13 января

maksimalist

Пихлер "слил" российский женский биатлон. Он сделал ставку на "пенсионерку" Зайцеву, варительницу борщей Шумилову, допингисток Старых и Глазырину. Не смог добиться взятия в команду Кайшевой. Передал эстафету своему протеже Касперу, который продолжил в том же духе и подложил "троянского коня" в виде согласованного с ним на этот сезон состава Коновалу. Главный вопрос: если Пихлер владеет немецкими методиками подготовки, то почему немецкие девушки с 2013 года поднялись, а наша опустились? Кто не помнит, посмотрите статистику, на момент прихода Пихлера в Россию в немецкой команде были ничего не показывающие юниорки, а у нас лидеры кубка мира. Как ему это удалось сделать незаметно для непрофессионалов и даже профессионалов, это другой вопрос. Каждый останется при своем мнении. Пихлер "слил"!!!!!!!!!!!!!!!!!

18:17 13 января