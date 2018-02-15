Антон Бабиков: "На встрече с Бахом не досидел до конца"

Россиянин Антон Бабиков после индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2018 отметил, что не досидел до конца на встрече с президентом МОК Томасом Бахом.

– Я был на встрече с Бахом, но не досидел до конца, потому что я готовился к гонке, – сказал во флеш-интервью Бабиков. – Вопросы? (Усмехается) Я на это отвечать не хочу. Ему задавали вопросы, но явно не те, которые хотели.

Напомним, что Томас Бах провел встречу с российскими спортсменами в Пхенчхане. Встреча проходила в горном кластере в Олимпийской деревне. На ней присутствовали спортсмены, которые в тот момент не были задействованы в соревнованиях и тренировках.

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