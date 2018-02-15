16:07 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Антон Бабиков: "На встрече с Бахом не досидел до конца"

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Россиянин Антон Бабиков после индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2018 отметил, что не досидел до конца на встрече с президентом МОК Томасом Бахом.

– Я был на встрече с Бахом, но не досидел до конца, потому что я готовился к гонке, – сказал во флеш-интервью Бабиков. – Вопросы? (Усмехается) Я на это отвечать не хочу. Ему задавали вопросы, но явно не те, которые хотели.

Напомним, что Томас Бах провел встречу с российскими спортсменами в Пхенчхане. Встреча проходила в горном кластере в Олимпийской деревне. На ней присутствовали спортсмены, которые в тот момент не были задействованы в соревнованиях и тренировках.

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Доктор со стажем

"Не досидел до конца- желудочно-кишечные колики опять скрутили и пригвоздили к седушке унитаза" (А.Бабиков)

20:15 15 февраля

kolos249

Как так? Белофлажники позволяют себе критиковать самого Баха? Ведь он же их кумир и благодетель, допустил на Лимпиаду...

16:55 15 февраля

кузяка

Вопросы, грит, задавали не те. а чеж те вопросы не задал?

16:50 15 февраля

Несвин

А в табло этому Боху никто не зарядил?

16:46 15 февраля

Bache Gabrielsen

Лучше бы встал и спросил, почему на Олимпиаде нет Шипулина. Это было бы по-мужски.

16:46 15 февраля

Vittorio-049

А зачем вообще пошел туда, на показуху этого ГОВНЮКА ?

16:42 15 февраля

Матершинник Губерниев

Не досидел? Через забор ушёл?

16:32 15 февраля

inachipoch

Биатлонистка А.Бобикофф имеет сильную гражданскую позицию.

16:26 15 февраля

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