Во Франции уверены, что экономический эффект от проведения Олимпиады-2024 составит более 10 миллиардов евро

Экономический эффект от проведения Олимпийских игр в Париже в 2024 году составит 10,7 миллиона евро, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Франции. Предполагается, что на туризме страна заработает около 3,5 миллиона. Ранее сообщалось, что проведение Игр-2024 позволит создать 250 тысяч рабочих мест.

Вчера на заседании МОК в Лиме были утверждены столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Как и ожидалось, Олимпиада-2024 пройдет в Париже, а Лос-Анджелес примет Игры-2028. Впервые в истории не было как таковых выборов олимпийской столицы.

Еще в июле на внеочередной сессии Париж, Лос-Анджелес и МОК подписали трехстороннее соглашение. В столице Перу это соглашение было формально заверено – члены МОК проголосовали простым поднятием рук.

Париж примет Олимпиаду-2024, Лос-Анджелес – Игры-2028