20:34 | ОЛИМПИАДА

Украина после переговоров с МОК отменила запрет на участие спортсменов в турнирах на территории России


Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что возглавляемой им организации удалось убедить украинские власти отменить запрет на участие спортсменов этой страны в турнирах на территории России. Глава комитета подчеркнул, что бойкоты по политическим мотивам противоречат ценностям МОК.

- Украинский министр спорта запретил своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России, - цитирует ТАСС Баха. - Но после переговоров с МОК это решение был изменено, а украинцы могут участвовать в соревнованиях в России. Мы уже получили официальное подтверждение от властей страны, что запрет больше не действует.

Исполком МОК обсудил вопрос бойкотов по политическим мотивам. Мы придерживаемся своей позиции - нулевая толерантность к подобным проявлениям. Спорт должен объединять и быть вне политики. Бойкоты направлены против наших ценностей.

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http://tass.ru/sport/5175334

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