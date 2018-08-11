СМИ: ИИХФ рассматривает четыре варианта по формату хоккейного турнира на ОИ-2022

ИИХФ изучает варианты проведения хоккейного турнира на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Журналист TSN Голд Миллер в своем Твиттере рассказал, какие возможности рассматриваются.

1. Участие игроков НХЛ в Олимпиаде.

В Играх-2018 в Пхенчхане хоккеисты НХЛ не участвовали. При этом с 1998 года игроки лиги принимали участие в Олимпиадах, и лишь в Корее было сделано исключение.

2. Игроки НХЛ вновь пропустят Олимпиаду.

В таком случае НХЛ не будет делать паузу на время турнира и, как на предыдущей Олимпиаде, представители сильнейшей лиги мира продолжат выступать за свои клубы.

3. В турнире будут участвовать игроки не старше 23 лет.

Аналогичный формат применяется на летней Олимпиаде в футбольном турнире, но там разрешено приглашать троих игроков вне возрастного лимита.

4. Отказ от хоккейного турнира.

По утверждению журналиста, рассматривается и вариант, при котором хоккейный турнир не Олимпиаде не состоится.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 июля 2022 года.