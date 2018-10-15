Олимпийская команда России завоевала шесть медалей в восьмой день ЮОИ

Российские спортсмны завоевали шесть медалей в восьмой день юношеских Олимпийских игр, проходящих в Буэнос-Айресе. На счету команды 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

Золотые награды принесли борцы вольного стиля - Сергей Козырев (до 110 кг) и Ахмедхан Темботов (до 80 кг). Серебро завоевали Виолетта Игнатьева (диск) и Егор Громадский (пятиборье). Бронза на счету Руслана Тернового (прыжки в воду) и Вера Белякина (прыжки на батуте).

Олимпийская команда России возглавляет медальный зачет - 43 (24+11+8) награды. Второй идет Венгрия (12+6+3), третье место занимает Китай (12+5+8).