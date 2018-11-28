ОКР подписал меморандум о сотрудничестве с НОК Кореи

Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет (НОК) Кореи подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве. Подписание меморандума состоялось в Токио, где проходит заседание Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

"Мы подписали меморандум о сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Республики Корея, также в Токио запланирован ряд двусторонних встреч, - цитирует ТАСС президента ОКР Станислава Позднякова. - Мы отрабатываем существующую повестку ОКР во взаимоотношениях с нашими партнерами из других стран".

В рамках меморандума о сотрудничестве планируется участие команд и спортсменов двух стран в тренировочных и образовательных мероприятиях, обмен тренерами, экспертами и студентами, участие официальных лиц в различных конгрессах, конференциях, семинарах и курсах, а также совместная реализация спортивных проектов.