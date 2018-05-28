На 25 мест в исполкоме ОКР претендуют 33 кандидата

Завтра, 29 мая, на Олимпийском собрании состоятся выборы президента и руководящих органов Олимпийского комитета России (ОКР).

На место президента зарегистрированы два кандидата, и оба – четырехкратные олимпийские чемпионы. Это почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) пловец Александр Попов и фехтовальщик, нынешний первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. Действующий президент ОКР Александр Жуков не будет выставлять свою кандидатуру.

На 25 позиций в исполкоме зарегистрированы 33 кандидата. При этом надо учитывать, что избранный президент, действующие и почетные члены МОК для России (это Попов, Виталий Смирнов, Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева), генеральный секретарь и генеральный директор ОКР получат свои места автоматически. Оставшиеся позиции будут распределены среди представителей федераций, региональных олимпийских советов и других претендентов, подавших свои заявки.

Вице-президенты ОКР будут избраны из числа членов исполкома. При этом президент имеет право вносить свои предложениям делегатам Олимпийского собрания. Важно, что большинство голосов на собрании будут иметь представители федераций по олимпийским видам спорта – по три голоса от каждой федерации. Также смогут голосовать члены МОК, представители региональных олимпийских советов и олимпийских академий. (Наталья МАРЬЯНЧИК)