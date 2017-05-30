Лукашенко переизбран на пост президента НОК Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК), информирует пресс-служба организации. Лукашенко возглавляет НОК с 1997 года.

Первым вице-президентом избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич. Вице-президентами НОК стали ректор Белорусского государственного университета физической культуры, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Сергей Репкин, председатель ассоциации "Белорусская федерация хоккея" Семен Шапиро.

В состав нового исполкома НОК также вошли Дмитрий Басков, Валентин Боровок, Дмитрий Пиневич, Сергей Румас, Иван Тихон, Любовь Черкашина, Юрий Швецов, Олег Шепель, Антон Юспа.

Участники Олимпийского собрания выбрали в почетные члены Национального олимпийского комитета известных в прошлом спортсменов: трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя, олимпийских чемпионов по метанию диска Эллину Звереву и фехтовальщика Александра Романькова.

Избран новый состав ревизионной комиссии НОК, в которую вошли Игорь Катибников, Владимир Амарин, Алексей Афанасьев, Инесса Павлючик.