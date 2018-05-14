19:36 | ОЛИМПИАДА

Источник: на пост главы ОКР претендуют только Попов и Поздняков


Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, десятикратный чемпион мира, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов зарегистрированы в качестве кандидатов на пост президента ОКР. Выборы пройдут 29 мая в Москве.

– Будут два кандидата – Станислав Поздняков и Александр Попов, – цитирует ТАСС источник в ОКР.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5199133

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