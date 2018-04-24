Елена Вяльбе: "Предложим кандидата на пост президента ОКР"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала, что возглавляемая ей органиация выдвинет своего кандидата на пост президента ОКР. Выборы руководителя комитета запланированы на 29 мая, срок подачи заявок на участие в выборах истекает 14 мая.

- В преддверии отчетно-выборной конференции ОКР мы выбрали делегатов на эту конференцию, - цитирует ТАСС Вяльбе. - Также предложим своего кандидата на пост президента ОКР.

Действующим президентом ОКР является Александр Жуков. Он занимает этот пост с 2010 года.