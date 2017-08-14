Богдан Киселевич: "Будет крайне сложно пробиться в сборную на Олимпиаду"

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич заявил, что ему будет непросто пробиться в состав сборной России на Олимпийские игры из-за высокой конкуренции. Напомним, что Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

– В плане Олимпиады я стараюсь не забегать вперед, потому что жизнь непредсказуемая вещь, – цитирует ТАСС Киселевича. – Не скажу, что подвожу свое физическое состояние к февралю, я должен быть хорошо готов каждый день. У нас много кандидатов в национальную команду, поэтому будет крайне сложно пробиться на Олимпиаду. Тем интереснее будет эта задача, которую я хочу выполнить.