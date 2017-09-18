Сборная России в полном составе вылетела в США на чемпионат мира

Сборная России по академической гребле в полном составе отправилась на чемпионат мира в США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гребного спорта России (ФГСР). В состав команды вошли 38 спортсменов.

Ранее сообщалось, что у ряда спортсменов и тренеров существуют проблемы с визами, а посольство США в РФ временно приостанавливало выдачу неиммиграционных виз.

– Команда в полном составе вылетела из Москвы на чемпионат мира. Посадка и вылет прошли без происшествий, все нормально. Сборная летит с пересадкой в немецком Франкфурте-на-Майне, – сообщили в пресс-службе ФГСР.

Чемпионат мира пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.