Дани Педроса: "Росси выдавливал меня с трассы на скорости 300 км/ч"

Испанский гонщик MotoGP Дани Педроса выразил недовольство поведением итальянца Валентино Росси во время гонки "Гран-при Арагона". Педроса стал в итоге вторым, а Росси, который восстановился после двойного перелома, полученного 24 дня назад, занял пятое место.

– Он выдавливал меня с трассы на скорости 300 км/ч, – цитирует Motorsport Педросу. – Посмотрите повторы. Это нечестный маневр. Он не давал мне места. Это неприятно. К счастью, мне удалось его обойти и передать привет, продолжив борьбу за подиум. Но я потерял много времени.