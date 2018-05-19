Британский мотогонщик покинул трассу на носилках после падения на этапе MotoGP

Британец Кэл Кратчлоу упал во время квалификации этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP. Соревнования проходят в Ле-Мане (Франция). Гонщик потерял управление, а после падения еще получил удар в результате наезда собственного мотоцикла.
32-летний Кратчлоу потерял сознание. Прямо на трассе ему оказали медицинскую помощь, после чего его увезла машина скорой помощи. Когда мотогонщика несли на носилках, он помахал рукой болельщикам.
Esperemos que esté bien, vaya golpe más feo de @CalCrutchlow en la Q1 https://t.co/Q8gHuWpSWz #MotoGP– MARCA (@marca) 19 мая 2018 г.
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