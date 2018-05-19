Британский мотогонщик покинул трассу на носилках после падения на этапе MotoGP

Британец Кэл Кратчлоу упал во время квалификации этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP. Соревнования проходят в Ле-Мане (Франция). Гонщик потерял управление, а после падения еще получил удар в результате наезда собственного мотоцикла.

32-летний Кратчлоу потерял сознание. Прямо на трассе ему оказали медицинскую помощь, после чего его увезла машина скорой помощи. Когда мотогонщика несли на носилках, он помахал рукой болельщикам.