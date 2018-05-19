16:26 | АВТО / МОТО — Мотоспорт

Британский мотогонщик покинул трассу на носилках после падения на этапе MotoGP


Британец Кэл Кратчлоу упал во время квалификации этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP. Соревнования проходят в Ле-Мане (Франция). Гонщик потерял управление, а после падения еще получил удар в результате наезда собственного мотоцикла. 

32-летний Кратчлоу потерял сознание. Прямо на трассе ему оказали медицинскую помощь, после чего его увезла машина скорой помощи. Когда мотогонщика несли на носилках, он помахал рукой болельщикам.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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