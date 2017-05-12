Сергей Сироткин: "Гонка в Ле-Мане сильно отличается от "Формулы-1"

Российский гонщик Сергей Сироткин считает, что предстоящее выступление в Ле-Мане нельзя рассматривать как компенсацию за отсутствие гоночной практики в этом сезоне, поскольку гонки на выносливость сильно отличаются от "Формулы-1".

– Это немного другой уровень, в Ле-Мане другие требования, и они очень сильно отличаются от "Формулы-1" и машин с открытыми колесами, – приводит Motorsport.com слова Сироткина. – Мне будет приятно принять участие в гонке, но она слишком сильно отличается от "Формулы-1". Это несравнимые категории. Конечно, это одна из культовых гонок в мире. Многие пилоты мечтают проехать ее хотя бы раз в своей карьере, и я очень рад, что получил свой шанс столь рано.

Да, я не знаю, чего ждать, потому что эта гонка отличается от всего того, к чему я привык. У меня нет никаких ожиданий. Опять же, в последнее время я был очень занят в "Формуле-1", и у меня пока было не так много времени подумать о Ле-Мане. На следующей неделе я поеду на базу команды, чтобы сделать примерку сиденья. Потом я проеду официальную сессию на симуляторе, которую должны проехать все пилоты, готовящиеся принять участие в "24 часа Ле Мана". Таким образом начнется подготовка. Машины LMP2 – не самые быстрые в Ле-Мане. Надо будет обращать внимание на более быстрые машины, которые будут догонять нас на круг и в то же время обгонять машины двух категорий, которые медленнее нас. И все это в непростых условиях: днем, в сумерках, ночью. Наверное, это будет сложнее всего.